Hakkari\'de 18 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor

Hakkari'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 18 okulun yıkımına başlandı. Okullarda eğitim gören öğrenciler farklı okullara nakledilirken, Yüksekova'da uzun yıllar hizmet veren öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binası da yıkıldı. Yüksekova İnşaat Mühendisleri Odası Üyesi Selçuk Atsız, ilçenin deprem riskine ve özellikle ovadaki zemin sıvılaşmasına dikkat çekerek, yapılaşmada bilimsel incelemelerin ve zemin etütlerinin önemini vurguladı.

Hakkari merkezde Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu, Atatürk İlk ve Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu, Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu, Milli Eğitim Vakfı İlk ve Ortaokulu, TOBB Eğitim Merkezi ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin; Çukurca'da Şehit Bilal Soybilgiç İlk ve Ortaokulu'nun, Şemdinli'de ise Şehit Tahir Töre Yatılı Bölge Okulu'nun yıkımına başlandı. Yüksekova'da da İnanlı Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl İlkokulu, 75'inci Yıl Ortaokulu ve 75'inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu ile bu okullara ait pansiyon ve öğretmen lojmanları, Kadıköy İlk ve Ortaokulu, Güngör Mahallesi'ndeki 5 Mayıs İlk ve Ortaokulu, Yeni Mahalle'deki Sabancı İlk ve Ortaokulu ile Köprücük köyündeki ilk ve ortaokulun yıkım çalışmaları başlatıldı. İlçede uzun yıllardır hizmet veren öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasının yıkımı da gerçekleştirildi. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler de başka okullara nakledildi.

'YÜKSEKOVA OVASI'NDA ZEMİN SIVILAŞMASI RİSKİ VAR'

Hakkari ve ilçeleri, aktif fay hatları nedeniyle deprem tehlikesi taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle Şemdinli-Yüksekova Fay Zonu ve Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı bölgenin önemli sismik kaynakları arasında gösteriliyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de daha önce yaptığı açıklamalarda, Şemdinli'deki Çubuklu fay kolunun 7 büyüklüğüne varan deprem üretme kapasitesine dikkat çekmişti.

Yüksekova İnşaat Mühendisleri Odası üyesi Selçuk Atsız, mevcut yapıların bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve zemin etütlerinin titizlikle yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle denetimsiz yapıların yeniden incelenmesi gerektiğini belirten Atsız, İnşaat Mühendisleri Odası olarak kamu kurumlarına ücretsiz teknik destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Yapıların incelenmesi, karot alınması ve beton dayanımının ölçülmesi için kurumların destek sağlaması gerektiğini kaydetti.

Yüksekova Ovası'ndaki yapılaşmaya da dikkat çeken Atsız, bölgenin geçmişte bataklık ve dere yatağı özelliği taşıdığını belirterek zemin sıvılaşması riskine karşı uyarıda bulundu. Bazı noktalarda 1 metre kazı yapıldığında su çıktığını ifade eden Atsız, "Böyle bir zeminde gerekli teknik araştırmalar yapılmadan yapılaşmaya gidilmesi ciddi riskler doğurabilir. Öncelikle sondaj çalışmaları yapılmalı, zemin değerleri belirlenmeli ve gerekli mühendislik önlemleri alınmalı" dedi.

Bölgedeki yapıların gerekli teknik denetimlerden geçmediğini düşündüklerini de belirten Atsız, kaçak yapılaşmanın yalnızca ruhsat eksikliğiyle sınırlı olmadığını ifade etti. Teknik personel bulunmadan, zemin etütleri ve sondaj çalışmaları yapılmadan inşa edilen yapıların da risk oluşturduğunu kaydeden Atsız, TOKİ konutlarının genellikle daha sert zeminlerde ve dağ eteklerinde yapıldığını, Yüksekova Ovası'nda ise yapılaşmanın genişlemeyi sürdürdüğünü belirterek imar ve şehir planlamasının bilimsel veriler ışığında yapılması gerektiğini belirtti.