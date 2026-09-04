Hakkari'de 300 Hafız İçin İcazet Töreni - Son Dakika
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Hakkari'de 300 Hafız İçin İcazet Töreni

Hakkari\'de 300 Hafız İçin İcazet Töreni
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Hakkari'de hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci için düzenlenen icazet merasiminde öğrenciler belgelerini aldı. Törende konuşan yetkililer, hafızları ve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Hakkari'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 300 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okundu.

Törende konuşan Hakkari Vali Vekili Orçun Cüneyt Zor, dün düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali ile bugünkü icazet töreninin Hakkari ve ülke için güzel yarınların habercisi olduğunu söyledi.

Hafızları tebrik eden Zor, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden gayretle çalışarak Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen her bir gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler çok anlamlı ve güzel bir yolculuğa çıktınız. Rabbim yolunuzu açık, bilginizi ve ahlakınızı daim eylesin. Başarının gizli kahramanları olan ve evlatlarını bu yola teşvik eden anne ve babalarımıza, gece gündüz demeden evlatlarımızı nakış gibi işleyen hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek hafızlara ve ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Hafızları, ailelerini ve eğitimlerinde emeği geçen hocaları tebrik eden Kışla, şöyle konuştu:

"Allah nazardan saklasın. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Velileri tebrik ediyorum. İnşallah evlatlarınız sayesinde ahirette taç giyen anne ve babalar olursunuz. Hocalarımızı da unutmamak gerekiyor. En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir. Allah ömrünüzü bereketlendirsin ve ömrünüzün sonuna kadar Kur'an'ı yoldaşınız eylesin. Kur'an ve Peygamber ahlakıyla bir ömür yaşayın. Rabbim güzel işler yapmayı size nasip etsin. Bizim için değerlisiniz, bu ülkenin geleceği sizlersiniz."

Program, hafızlık belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Törene Vali Yardımcıları Murat Güneş, Burak Gürbüz ve Murat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 300 Hafız İçin İcazet Töreni - Son Dakika

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