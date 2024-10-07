Hakkari'de 4 PKK'lıya Ağır Ceza - Son Dakika
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Hakkari'de 4 PKK'lıya Ağır Ceza

Hakkari'de yakalanan 4 PKK'lı teröriste toplamda müebbet ve uzun hapis cezaları verildi.

07.10.2024 22:46
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Hakkari'de, Irak'ın kuzeyindeki mağarada güvenlik güçlerince yakalanan 4 PKK'lı teröriste müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve 83 yıl 9 ay ile 118 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada 21 Ekim 2021'de tespit edilen ve kendilerine "teslim ol" çağrısında bulunan güvenlik güçlerine ateşle karşılık vererek 6 gün sonra teslim olan, mağaranın etrafına patlayıcı yerleştiren, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dron ile insansız kara aracına zarar veren 4 teröristin yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 8 Temmuz 2018'de Derecik ilçesindeki Balkaya Dağı'ndaki Batıntepe Üs Bölgesine roketatarlı ve uzun namlulu silahla saldıran terörist Doğan Aslan, 9 Ağustos 2019'da Süngütepe ve Habeşti Üs bölgesi yolunda patlayıcı yerleştiren Ronayi Taran ile diğer sanıklar Leyla Cuma İbrahim ve Benav Yıldız, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bazı avukatların SEGBİS ile katıldığı duruşmada, bazı avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ile avukatları, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından Leyla Cuma İbrahim'e ağırlaştırılmış müebbet ve 118 yıl 9 ay, Ronayi Taran'a müebbet ve 101 yıl 3 ay, Doğan Aslan'a müebbet ve 98 yıl 11 ay 15 gün, Benav Yıldız'a da müebbet ve 83 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de 4 PKK'lıya Ağır Ceza - Son Dakika

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