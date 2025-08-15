Hakkari\'de 4 Yangın Söndirildi

Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, kentin farklı mahallelerinde meydana gelen 4 yangını söndürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Bayköyü yakınında, emniyet lojmanları etrafında ve Merzan Futbol Sahası yakınındaki anız yangınlarına ve Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana gelen yangına müdahale etti.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu söz konusu yangınları söndürdü.

Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.