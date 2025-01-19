Hakkari\'de 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 49 kilo metamfetamin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ihbar üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde 49 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.