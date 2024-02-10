Hakkari'de 5. Kar Festivali Meşaleli Kayak Gösterisiyle Başladı - Son Dakika
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Hakkari'de 5. Kar Festivali Meşaleli Kayak Gösterisiyle Başladı

Hakkari\'de 5. Kar Festivali Meşaleli Kayak Gösterisiyle Başladı

Hakkari'de düzenlenen 5. Kar Festivali kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı. Festivalde dengbej ve müzik dinletisi, konserler ve halay çekme etkinlikleri de gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayakçılar, meşaleler eşliğinde gösteri yaptı. Festivalin ilk günü havai fişek gösterisiyle sona erdi.

10.02.2024 20:51
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Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen 5. Kar Festivali kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festival devam ediyor.

Belediye Sanat Topluluğu'nun dengbej ve müzik dinletisi sunduğu, sanatçı Ferhat Üngür'ün konser verdiği festivalde vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekerek güzel zaman geçirdi.

Alanda stant ve çadır kuran görevliler, kurumlarıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayakçılar, Jandarma Arama Kurtarma timinin eşliğinde meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Festivalin ilk günü havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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