Hakkari'de 5 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen Berçelan Yaylası'nın yolu açılıyor - Son Dakika
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Hakkari'de 5 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen Berçelan Yaylası'nın yolu açılıyor

Hakkari\'de 5 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen Berçelan Yaylası\'nın yolu açılıyor

Hakkari'de karayolları ekipleri, 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu açmak için çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolunda, ekskavatör de kullanılarak çalışmalar sürdürülüyor. Yolun bir hafta içinde açılması hedefleniyor.

29.04.2024 13:35
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Hakkari'de karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Konak köyüne ulaşımın sağlandığı, yöre sakinleri ve göçerlerin hayvanlarını çıkardıkları yayla yolunu açmak için bir hafta önce çalışma başlattı.

Kentte çetin geçen kış mevsiminin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda mesai yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Yüksek kar örtüsü nedeniyle çalışmalarda ekskavatör de kullanan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

Kepçe operatörü Erol Şahanoğlu, AA muhabirine, bölgede bir hafta önce çalışmaya başladıklarını söyledi.

Bölgenin coğrafi şartlarının zorlu olduğunu belirten Şahanoğlu, "Bazı kısımları ekskavatör kullanarak açmaya çalışıyoruz. İnşallah bir hafta içinde yolu açarız. Berçelen Yaylası, yaz aylarında hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yer. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu çalışmayı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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