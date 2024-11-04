Hakkari\'de Aday Hakem Kursu Tamamlandı

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Hakkari'de, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından aday hakem kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda İl Hakem Kurulu Başkanı Seyfullah Kaya ve İl Eğitimcisi Bülent Berkay'ın katılımıyla düzenlenen kurs için 93 kursiyer başvurdu.

Üç gün süren kursta 60 katılımcı, eğitimleri başarıyla tamamladı.

Kaya, mülakat, kural anlatımı, saha uygulamalarının anlatıldığı kursun sınav ile son bulduğunu belirtti.

Bu süreçte oynanan hazırlık maçlarında aday hakemlere deneyim kazanmaları için sahada görev verdiklerini belirten Kaya, "Bu deneyim aday hakemler için oldukça verimli oldu. İleride ilimizden, kentimizi ve ülkemizi temsil edecek çok iyi hakemlerin çıkacağına inanıyorum. Aday hakem kursuna katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Hepsinin gelecekte iyi birer hakem olmalarını dileriz." dedi.