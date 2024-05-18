Hakkari'de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi

Hakkari\'de Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş, Narlı köyünde başladı Dutluca köyünde sona erdi. Yürüyüşe Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirerek doğal güzellikleri fotoğrafladı. Kaymakam Kumcu, etkinliğin güzelliğini vurgulayarak, Çukurca'nın tarihi yapıları, akarsuları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yer olduğunu belirtti ve herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

18.05.2024 18:53
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş Narlı köyünde başladı Dutluca köyünde sona erdi.

Yürüyüşe Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirdi, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Kaymakam Kumcu, çok güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Katılımcılarla doğayla iç içe zaman geçirdiklerini dile getiren Kumcu, "Bu topraklar eskiden terörle anılıyordu ama şu anda doğasıyla, güzellikleriyle öne çıkıyor. Çukurca, tarihi yapıları, akarsuları ve güzellikleriyle doğa harikası bir yer. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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