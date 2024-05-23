Hakkari Belediye Başkanı dahil 13 sanığın cezalandırılması talep edildi - Son Dakika
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Hakkari Belediye Başkanı dahil 13 sanığın cezalandırılması talep edildi

Hakkari Belediye Başkanı dahil 13 sanığın cezalandırılması talep edildi

Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan, aralarında Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın da bulunduğu 13 sanığın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

23.05.2024 17:52
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Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan, aralarında Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın da bulunduğu 13 sanığın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kentte, "2009-2013 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, taşlı ve molotofkokteylli saldırıları organize ettikleri" iddiasıyla haklarında dava açılan, Akış ve 14 sanığın yargılanması sürdü.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar E.A ve F.D. hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilememesi nedeniyle sanıklar yönünden dosyanın ayrılarak yargılamaya devam edilmesini istedi.

Sanık Akış'ın, "silahlı terör örgütünün yereldeki sözde yöneticisi" olarak faaliyetlerde bulunduğuna yer verilen mütalaada, Akış'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın "silahlı terör örgütünü yönetmek", 4 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

Akış ve diğer sanıklar hakkında 2009-2013 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, taşlı ve molotofkokteylli saldırıları organize ettikleri iddiasıyla dava açılmıştı.

Akış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Mehmet Sıddık Akış, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Başkanı dahil 13 sanığın cezalandırılması talep edildi - Son Dakika

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