Hakkari'de Belediye Hizmet Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Belediye Hizmet Değerlendirmesi

Hakkari\'de Belediye Hizmet Değerlendirmesi

Hakkari Valisi Ali Çelik, 2023 hizmetlerini ve 2024 projelerini muhtarlarla değerlendirdi.

18.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediyenin geçen yılki hizmetlerini değerlendirdi.

Öğretmen evi toplantı salonunda mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, 2024'ün çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Kentte geçen sene 4 bin 640 metre taş, yaklaşık 270 metre de beton duvar inşa ettiklerini belirten Çelik, 2 bin 258 kilometre kanal yaptıklarını, bunların üzerine geçişlerin sağlanması için ızgara yerleştirdiklerini söyledi.

15 kilometreye yakın asfalt çalışması yaptıkları bildiren Çelik, "3 bin tona yakın da yollarda yama asfalt yapılmış. Bir yılda 70 kilometre doğalgaz hattı döşedik. İlk geldiğimizde 40 kilometreyi bulmuştu. Bu sene 30 kilometreye yakın hat döşedik. 10 bin metrekare parke taşı döşedik. Yeni araç alımları konusunda mahallelerimize 290 milyon lira civarında yatırım yapılmış." dedi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından 2 bin metre yeni su şebekesi hattı döşendiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahibi 463 vatandaşımıza içme suyu deposu sağladık. 2024 yılı ekim ayında 25 milyon lira tutarında 10,4 kilometrelik yeni kanalizasyon ihalesi yaptık. Kanalizasyon olmayan hatların hepsini birbirine bağlayarak, kentin girişinde bulunan kamulaştırdığımız alana bir arıtma sistemini kurup, bu kanalizasyonları o sisteme bağlayacağız. Bu benim değer verdiğim önemli projelerden bir tanesidir. 2 bin 760 vatandaşımıza 3 milyon liraya yakın nakdi ve gıda yardımda bulunduk. 1136 öğrencimize 4 buçuk milyon lira temel eğitim desteğinde bulunduk."

300 haneye doğalgaz sisteminin bağlanması için 21 milyon lira destekte bulunduklarını ifade eden Çelik, spor kulüplerine 6,5 milyona yakın destek sunduklarını belirtti.

Belediye kaynaklarının israf edilmemesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Çelik, "Bazen soruyorlar, belediyeden harcanan temsil ağırlama gideri ne kadar diye. Ben buradan cevap vermek istiyorum. Hakkari Belediyesi'nden bir kişiye dahi bir çay ısmarlamadım. Ben birisine çay veya yemek verirken kendi cebimden ödüyorum. Hakkari Belediyesinde harcanan temsil ağırlama gideri sıfırdır. Ben devletin 1 lirasını bile harcarken bunun 80 bin Hakkarili, 84 milyon da Türkiye vatandaşının hakkı, hukuku olduğu bilinciyle hareket ediyorum. Kent için kentsel dönüşüm çok önemli. Hepimizin bunun bilincinde olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Önemsedikleri konuların başında içme suyunun geldiğini söyleyen Çelik, buna yönelik ciddi çalışmaları hayata geçirdiklerini, eski belediye binasının yerine kent parkı yapmayı planladıklarını, bu çalışmayla da kentsel dönüşüme yönelik adım atacaklarını kaydetti.

Daha sonra Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, hizmetlere ilişkin sunum yaptı.

Çelik, daha sonra muhtarların, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Çelik, Belediye, Politika, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Belediye Hizmet Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Belediye Hizmet Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.