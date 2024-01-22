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Hakkari'de besiciler hayvanlarını yazın biriktirdikleri otlarla besliyor - Son Dakika
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Hakkari'de besiciler hayvanlarını yazın biriktirdikleri otlarla besliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramayan besiciler, yazın topladıkları otlarla hayvanlarını besliyor. Besiciler, kar kürekleri ile ezdikleri kar örtüsünün üzerine serilen otlarla küçükbaş hayvanlarını otlatıyor. Hava şartlarının geçen yıla göre daha zor olduğu belirtiliyor.

22.01.2024 - 10:42,
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri otlarla besliyor.

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışı ile besicilerin de zorlu mesaisi başladı. Besiciler, yazın topladıkları otlar ile meraya çıkaramadıkları hayvanlarını besliyor. Besiciler, kar kürekleri ile ezdikleri kar örtüsünün üzerine serilen otlarla küçükbaş hayvanlarını otlatıyor.

'BU SENE HAVA ŞARTLARI DAHA ZOR'

Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında hayvancılıkla uğraşan Mehmet Halit Aslan (38), kışın hayvancılığın zor olduğunu belirtti. Aslan, Gün içinde zamanımızın büyük bölümünü küçükbaş hayvanlarla geçiyoruz. Hava çok soğuksa yemleme işlemini ağıllarda yapıyoruz. Havanın güneşli olduğu günlerde ise dışarıda, kar üstünde hayvanlarımızı otlatıyoruz. Hayvanlarımızı doğum süreçlerinde dışarı çıkarmıyoruz. Geçen yıla göre, bu sene hava şartları daha zor. Burada kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti dedi.

Bu arada İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de kar nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarında yol genişletme çalışması yaptı.

Hakkari\'de besiciler hayvanlarını yazın biriktirdikleri otlarla besliyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de besiciler hayvanlarını yazın biriktirdikleri otlarla besliyor - Son Dakika
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