Hakkari'de Besiciler, Yeni Doğan Kuzuların Sağlıklı Büyümesi İçin Çaba Sarf Ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de Besiciler, Yeni Doğan Kuzuların Sağlıklı Büyümesi İçin Çaba Sarf Ediyor

Hakkari\'de Besiciler, Yeni Doğan Kuzuların Sağlıklı Büyümesi İçin Çaba Sarf Ediyor

Hakkari'nin Kırkdağ köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler, yeni doğan kuzuların sağlıklı büyümesi için özen gösteriyor. Kuzuların bakımını yapan besiciler, anneleriyle buluşmalarını sağlayarak sütle beslenmelerini sağlıyor. Zorluklara rağmen hayvancılığı seven besiciler, kuzuların doğmasıyla mutlu oluyor ve hayvancılık sürecini keyifle geçiriyor.

27.02.2024 12:53  Güncelleme: 12:56
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Hakkari'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, yeni doğan kuzuların sağlıklı büyümesi için çaba sarf ediyor.

Hakkari'nin Kırkdağ köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan besicilerin mesaisi koyunların doğum yapmasıyla arttı.

Dünyaya gelen kuzuların bakımını yapan, ayrı ağıllarda tutan besiciler, sütle beslenebilmeleri için günün belli saatlerinde anneleriyle buluşturuyor.

Besici Recep Yiğit, zorluklarına rağmen hayvancılığı sevdiğini söyledi.

Kışın hayvancılık yapmanın zor olduğunu anlatan Yiğit, "Kırıkdağ köyünün Derecik Mahallesi'nde yaşıyorum. Hayvanların bakımı yapmazsak verim alamayız. Bunun için emek veriyoruz. Kuzuların doğması bizi mutlu etti. 10 Ocak'ta koyunlarımız doğmaya başladı. Büyük bir kısmı doğdu. Gün içinde hayvanların yemini vererek bakımlarını yapıyoruz. Zorluklarına rağmen hayvancılık yapmak zevkli. Kuzular dünyaya gelmesi, yaylaya çıkma, sağım ve kuzu kırkma dönemleri çok eğlenceli geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hakkari, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Besiciler, Yeni Doğan Kuzuların Sağlıklı Büyümesi İçin Çaba Sarf Ediyor - Son Dakika

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