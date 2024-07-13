Güncel

Hakkari'de bitkin durumda bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Depin bölgesi kırsalında bitkin halde bulunan dağ keçisi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP'de görevli veteriner tarafından ön muayenesi yapılan hayvan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Dağ keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.