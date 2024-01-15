Hakkari\'de çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Yüksekova- Şemdinli kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Haruna Geçidi ile Şapatan mevkisine dün düşen çığ, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolu açan ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezinde de yarım metreyi geçen kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Tek katlı evler ve araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçların üzerinde biriken karı temizledi. Çocuklar da kar topu oynayarak eğlendi.

Bazı sürücüler de küreklerle çevresindeki kar birikintilerini temizleyerek araçlarını çıkarabildi.