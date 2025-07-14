Hakkari\'de \'Çocukların Gözünden 15 Temmuz\' Yarışması

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Çocukların Gözünden 15 Temmuz" temalı resim ve mektup yarışması düzenlendi.

Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan yarışmada Aile Destek Merkezleri kursiyerleri ve çocuklar, "vatan", "bayrak" ve "birlik" konularında resim çizdi, mektup yazdı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu takdim etti.

Abdullahoğlu, çocukların milli bilinçle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "15 Temmuz, milletimizin birliğinin, inancının ve cesaretinin simgesidir. Bu duyguların çocuklarımıza yansıması geleceğimiz adına umut vericidir." dedi.

Etkinliğe, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, Aile Destek Merkezi koordinatörleri ve eğitmenleri de katıldı.