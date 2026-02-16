Hakkari'de Dağcılar Vatan Tepesi'ne Zirve Tırmanışı Yaptı

Hakkari'de bir grup dağcı, karla kaplı Vatan Tepesi'ne zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kentin tanıtımına ve kış turizmine katkı sağlamak amacıyla Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce, kış faaliyetleri kapsamında tırmanış etkinliği düzenlendi.

Kıran Mahallesi'nde başlatılan etkinlikte kulüp üyesi 5 dağcı, 2 bin 472 rakımlı Vatan Tepesi'ne hareket etti.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede dağcılar yaklaşık 4 saatlik tırmanışla zirveye ulaştı.

Dağcılar, karla kaplı zirvelerde oluşan manzarayı görüntüledikten sonra kent merkezine döndü.