Hakkari\'de Dünya Prematüre Günü Etkinliği

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Hakkari Devlet Hastanesinde Dünya Prematüre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan etkinliğe, başhekim Opr. Dr. Serhan Arman, hastane müdürü Mustafa Yoldaş, yöneticiler, sağlık çalışanları ve aileler katıldı.

Doktor Yasemin Ezgi Köstekci'nin, Dünya Prematüre Günü'nün önemi konusunda sunum yaptığı etkinlikte, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin bakımı konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Prematüre bebeklerin doğumdan taburcu oluncaya kadar geçirdiği sürecin anlatıldığı etkinlikte, 'Kuvözden Dünya'ya' isimli video gösterimi sırasında katılımcılar duygusal anlar yaşadı.