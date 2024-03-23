Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Hakkari'de 246 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 217, Sarıkamış ve Kartalkaya'da 154, Ergan'da 151, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 47, Zigana'da 40, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 22, Ovacık'ta 18, Yıldıztepe ve Davraz'da 15, Kartepe'de 14, Keltepe'de 10, Elmadağ'da 6, Yedikuyular ve Mersivan'da 5 santimetre olarak kaydedildi. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

23.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 246 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 246, Palandöken'de 217, Sarıkamış ve Kartalkaya'da 154, Ergan'da 151, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 47, Zigana'da 40, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 22, Ovacık'ta 18, Yıldıztepe ve Davraz'da 15, Kartepe'de 14, Keltepe'de 10, Elmadağ'da 6, Yedikuyular ve Mersivan'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez23.03.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-9-3
KartalkayaKY-7-2
ErganKY-10-4
SarıkamışKY-5-1
PalandökenKY-8-4
ErciyesKY-14-3
YalnızçamKY-42
HesarekKY-7-3
UludağP-44
Yıldız DağıHKY-70
KopKY-50
IlgazKY-6-3
OvacıkKY-62
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu)

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kartalkaya, Hakkari, Erciyes, Uludağ, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika

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