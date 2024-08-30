Hakkari'de Gençler Köyleri Gezerek Çocukları Eğlendiriyor - Son Dakika
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Hakkari'de Gençler Köyleri Gezerek Çocukları Eğlendiriyor

Hakkari\'de Gençler Köyleri Gezerek Çocukları Eğlendiriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gönüllü gençler, köyleri gezerek çocukları, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşturup gönüllerince bir gün geçirmelerini sağlıyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kırsalda yaşayan ve sosyal aktivitelere katılma imkanı olmayan çocuklar için 'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi'ni yürütüyor.

30.08.2024 12:19
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gönüllü gençler, köyleri gezerek çocukları, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşturup gönüllerince bir gün geçirmelerini sağlıyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kırsalda yaşayan ve sosyal aktivitelere katılma imkanı olmayan çocuklar için "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi"ni yürütüyor.

Gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri ile gönüllü gençler, proje kapsamında gittikleri köylerde Nasrettin Hoca ve palyaço kostümleri giyerek ip atlama, voleybol, badminton, halat çekme ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine öncülük ediyor.

Şimdiye kadar 15 köyde çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, son olarak Güllüce köyünde çocuklara sportif ve sanatsal etkinlikler düzenledi, hediyeler verdi.

Çocukların güzel bir gün geçirmeleri için ellerinden geleni yapan gönüllüler, anlamlı bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Gönüllere girmek istedik"

Gençlik merkezi çalışanı Hamit Altıntaş, AA muhabirine, proje kapsamında köylerdeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Hedeflerinin tüm köylere giderek çocuklarla buluşmak olduğunu belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"Yaz boyunca etkinliklerden faydalanma imkanı olmayan çocuklarla buluştuk. En ücra köylere gittik. Gönüllere girmek istedik. Bu şiarla yola çıkıp köy köy dolaştık. Beraberimizde getirdiğimiz oyuncakları hediye ettik. Farklı oyunlarla çocuklarımızı sevindirdik, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık. Çocuklarımız, badminton, voleybol, parkur ve halat çekme yarışlarına katıldı. Onlar mutlu oldu, biz de keyif aldık."

Çocuklardan Ali Osman Atay ise "Birçok etkinlik yapıldı. Hepimize oyuncaklar dağıtıldı. Çok keyifliydi, eğlendik. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Onlara çok teşekkür ederiz." dedi.

Bilal Güneç de "Böyle etkinliklerin olmasını çok istiyoruz. Hiç olmadığı kadar eğlendik. Farklı oyunlar öğrendik. Ağabeylerimiz ve ablalarımız sayesinde bugün çok mutlu olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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