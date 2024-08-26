Hakkari\'de gençler sosyal medyadan uzaklaştı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte gençler, cep telefonlarını bir kenara bırakarak ok attı, dart, masa tenisi, yakan top, voleybol, halat çekme oyunları ile çuval yarışına katıldı

Etkinliğe katılan Kaymakam Mustafa Akın, 81 ilde düzenlenen organizasyon kapsamında etkinlik yaptıklarını söyledi.

Gençleri sosyal medya ve internet bağımlılığından uzaklaştırmak istediklerini belirten Akın, "Farklı alanlarda eğitmenlerimiz, antrenörlerimiz, gençlerimizin spor hayatına katılmaları için gece gündüz çalışıyorlar. Gençlik Merkezimiz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün binaları, tesisleri sadece gençlerimize değil bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Biz de elimizden geldiğince sportif faaliyetlere katılmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da bu tesislerden faydalanmaya davet ediyoruz." dedi.