Hakkari'de Gençlik Kampı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Gençlik Kampı Başladı

Hakkari\'de Gençlik Kampı Başladı

Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen kamp, 80 üniversite öğrencisini misafir ediyor.

14.11.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı başladı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde 14 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında yedi dönem şeklinde organize edilen kampın 1. dönemi için Van ve Şırnak'tan 80 üniversite öğrencisi geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile gençlik liderleri tarafından karşılanan öğrenciler, gençlik kampına dönüştürülen otele yerleşti.

Öğrenciler, 4 gün sürecek kampta kentin doğal güzelliklerini ve tarihi yerlerini gezecek, yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme ve çeşitli aktivitelere katılma imkanı bulacak.

Öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı oteli bu sene gençlik kampına dönüştürdüklerini söyledi.

Ülkenin dört tarafından gelen öğrencilerin Bakanlığın imkanlarıyla kış sporlarına katılacağı, kentin kültürü ve coğrafyasını öğreneceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kış sporlarının dışında buradaki gençlik kampında yılın diğer dönemlerinde de rafting, bisiklet, yamaç paraşütü ve kano gibi faaliyetler yürüterek gelen gençleri bu etkinliklerden yararlandıracağız. Türkiye'nin birçok yerinden gelen gençler Hakkari'nin kültürünü, coğrafyasını, değerlerini yaşama ve görme şansına sahip olacak. Son derece önemsediğimiz bir proje. İlk ekipler bugün Van ve Şırnak'tan geldi. 4 gün misafirimiz olacaklar. Kayak sezonu açılmadığı için bizler gençlerimize özellikle doğa sporlarında ve kentin coğrafyasını tanıtma anlamında rehberlik edeceğiz."

Kamp lideri Hasan Yıldırımdemir de çeşitli illerden gelen gençlerin sportif faaliyetlere, kamp ve gezilere katılacaklarını ifade etti.

Bugün gelen ekipleri karşıladıklarını anlatan Yıldırımdemir, "Yarın kentin doğal güzelliklerini gezeceğiz. 4 gün Van ve Şırnak ekibiyle birlikte olacağız. Daha sonra da Gaziantep ve Osmaniye'den gençler gelecek. Bu kampın amacı kardeşlik iklimini sağlamaktır." dedi.

Van'dan gelen Muhammet Tatar ise ilk kez kente geldiğini ve katılacağı etkinlikler için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "4 gün Mergabütan Kayak Merkezi'nde kalacağız. Güzel sanatsal faaliyetlere katılacağız. Gayet iyi karşılandık. Burası beklediğimden daha iyi. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederim. Onların sayesinde Kırşehir'e gittim, Hakkari'ye geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Etkinlikler, Gençlik, hakkari, Misafir, Kültür, Aralık, Güncel, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Gençlik Kampı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 17:50:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Gençlik Kampı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.