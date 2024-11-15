Hakkari'de Gençlik Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de Gençlik Kampı Düzenlendi

Hakkari\'de Gençlik Kampı Düzenlendi

Gençler, Hakkari'deki kayak merkezinde doğa ve tarihi yerleri keşfetti.

15.11.2024 16:18
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı'na katılan gençler, kentteki tarihi yapıları ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi.

Kente 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde 14 Kasım-30 Aralık tarihlerinde, 7 dönem şeklinde organize edilen kampın ilk dönemi için Van ve Şırnak'tan 80 üniversite öğrencisi geldi.

Dün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile gençlik liderleri tarafından karşılanan öğrenciler, bugün de şelalelerin bulunduğu yerleri, Meydan Medresesi, Hakkari Evi ve kent merkezini ziyaret etti.

Kampa Van'dan katılan gençlerden Serkan Gülpınar, kentin farklı noktalarını dolaştıktan sonra Meydan Medresesi'ne geldiklerini söyledi.

Medresenin tarihi hakkında bilgiler aldıklarını anlatan Gülpınar, "Sabah doğa yürüyüşüne çıktık, şelaleleri dolaştık. Zamanımız çok güzel geçiyor. Hakkari'de gerçekten hayat var. Doğası, şelaleleri, tarihi yerleri bakımdan zengin bir yer. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şırnak'tan gelen Ercan Balcan ise "Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde Hakkari'nin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini görme şansımız oldu. Bu kampların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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