Hakkari'de Gümrük Kaçağı İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Gümrük Kaçağı İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Hakkari\'de Gümrük Kaçağı İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 709 paket sigara, 100 paket bal, 104 paket çay, ilaç ve kozmetik malzemeler ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

19.02.2024 15:57  Güncelleme: 16:03
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Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı ilaç ve malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, gümrük kaçağı 709 paket sigara, 100 paket bal, 104 paket çay, farklı miktarlarda ilaç ve kozmetik malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Gümrük Kaçağı İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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