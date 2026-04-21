Hakkari\'de Heyelan: Ulaşım Yeniden Başlatılmaya Çalışılıyor

Hakkari'de 13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle 2 gündür ulaşımın sağlanamadığı Hakkari- Van kara yolunda ve alternatif güzergahlarda çalışmalar devam ediyor.

Kara yolunun 36. kilometresindeki Akçalı köyü yakınında meydana gelen heyelan nedeniyle yolun geçtiği alan metrelerce toprak kütlesi altında kalarak Zap Suyu'na doğru kaydı.

Yolun tamamen çöktüğü, taş ve toprak yığınının düşmeye devam ettiği gözlenen bölgede hazır bekletilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını sürdürdü.

Söz konusu bölgenin karşı tarafında yeni bir güzergah açılması için çalışmalar devam ederken AFAD ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, basın mensuplarına, 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın yolla birlikte Zap Suyu'na ulaştığını söyledi.

Bu nedenle yolun ulaşıma kapandığını belirten Taşyapan, "Biz burada devamlı gündüz saatlerinde en azından küçük araçlara geçit vermek için mücadele ediyoruz. Ara ara yolumuzu kapattık ama gündüzleri büyük oranda geçit vermiştik. Sonra yağışlı bir döneme girdik. Yağışlarla birlikte heyelan alanındaki kayma daha da hızlandı ve yolumuz tamamen kapattı. Gevşek malzemeyi de yola indirdiği için hiçbir şekilde onun üzerinden heyelanın da devam etmesi nedeniyle geçit veremedik." diye konuştu.

Söz konusu güzergahta iki gündür geçit veremediklerini dile getiren Taşyapan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Alternatif yol çalışmalarımız çok hızlı şekilde bütün ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Sol tarafta bir çalışma yapıyoruz. Oranın zeminini açmıştık ama yağmur çok yağdığı için zemini yumuşattı ve oraya malzeme taşıyoruz. Yoğun şekilde oranın çalışmasını yapıyoruz. Ayrıca yukarıdaki Yağmurlu mezramız ve Bağışlı arasındaki geçidi açabilir miyiz diye uğraşıyoruz. İl Özel İdaremizin ekipmanları da orada çalışıyor. Yol gevşek ve karla kaplı biraz. Orayı da açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir an önce hafifletebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Zap Suyu'nun yağışlar nedeniyle debisinin yükseldiğine işaret eden Taşyapan, yolun bulunduğu alanın Zap Suyu'na doğru sürüklendiğini dile getirdi.

Alternatif güzergahtaki yol için menfez kurulması gerektiğine, suyun seviyesinin yükselmesinin bu çalışmaları aksattığına vurgu yapan Taşyapan, şunları kaydetti:

"Karayollarımızın koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerimizin verdiği destekle alternatif yollarda çalışmaya devam ediyoruz. Alternatif yol olarak Şırnak yolumuz açık. İlimizin lojistiklerini oradan sağlıyoruz. İlimizde o açıdan bir sıkıntı yok. Bütün bu kısıtlamalarımız ve buradaki çalışmalarımız vatandaşlarımızın mal ve can emniyeti için. Mevsim olarak yağışlı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bölgede çalışmak da çok kolay değil. Ekiplerimiz de burada geceli gündüzlü çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır göstermelerini, bizi anlayışla karşılamalarını ve dua etmelerini istiyoruz. İnşallah bu hafta içinde tamamlarız diye düşünüyoruz."

Heyelanın meydana geldiği bölge, yaşanan toprak kayması, ekiplerin çalışmaları ve debisi yükselen Zap Suyu dronla görüntülendi.

Taşyapan'a Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, AFAD İl Müdürü Erhan Kanat ve Karayolları 114. Şube Şefi Davut Sevmiş eşlik etti.

Derecik Kaymakamı Sezai Demirci de sağanak sonucu Boğazköy ve Yaylapınar mevkisinde su altında kalan Şemdinli-Derecik kara yolundaki çalışmaları inceledi.