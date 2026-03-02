Hakkari'de İŞKUR Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de İŞKUR Kura Çekimi Yapıldı

Hakkari\'de İŞKUR Kura Çekimi Yapıldı
02.03.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR, Hakkari'de 145 kişilik istihdam için kura çekimini gerçekleştirdi.

Hakkari'de İŞKUR tarafından İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

İl Müftülüğünde istihdam edilecek 145 kişi için Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda noter huzurunda kura çekildi.

İşe alınacak 145 kişi ile 63 yedek kişinin ismi kurayla belirlendi.

Kuraya Hakkari Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı, kurum personeli ve İŞKUR yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Noter, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de İŞKUR Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor
Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın Fatih Terim’e yaptığı sansür hakkında olay iddia Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın Fatih Terim'e yaptığı sansür hakkında olay iddia
Netanyahu ’’vuruyoruz’’ dedi, Tahran’a bombalar düştü Görüntüler korkunç Netanyahu ''vuruyoruz'' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç
Maça dakikalar kala duyuruldu Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak Maça dakikalar kala duyuruldu! Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 16:33:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Hakkari'de İŞKUR Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.