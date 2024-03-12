Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi: Seçim dönemlerinde dezenformasyon kampanyaları artıyor

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Zeybek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala sosyal medyada trol ordularının yaydığı dezenformatif içeriklere ve dezenformasyon kampanyalarına dikkati çekerek, seçim dönemlerinde dezenformasyon kampanyalarının arttığını belirtti. Zeybek, dezenformasyonun insanların ve kamuoyunun hakikat algısında ciddi tahribatlara yol açtığını ve gazetecilere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Ayrıca, sosyal medya platformlarının suni kamuoyu oluşturma ve algı yönetme konusunda etkili olduğunu ve Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın bir teyit aracı olarak kullanılabileceğini söyledi.