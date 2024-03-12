Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi. Programda, İstiklal Marşı okundu, tiyatro ve oratoryo gösterimi yapıldı. Programa, ilçe yöneticileri, askeri yetkililer, emniyet müdürü, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

12.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda, Merkez Çukurca Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tiyatro ve oratoryo gösterimi yapıldı.

Programa, Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

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