Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

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Hakkari'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 30 elektrikli ısıtıcı, 37 cep telefonu, 64 çaydanlık, 29 elektronik sigara, 28 kulaklık, 33 şarj aleti, 659 çift ayakkabı, 148 termos, 231 kilogram bal, 625 şemsiye, 532 kilogram tütün, 4 bin 990 paket sigara ve 1014 giyim malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.