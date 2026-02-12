Hakkari'de Kar Yağışına Rağmen Sağlık Hizmeti

Bu yıl en yoğun kar yağışının yaşandığı illerden Hakkari'de Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle hastanelere gitme imkanı bulunmayan hastalara yoğun çabalar sonucu ulaşarak sağlık kuruluşlarına götürüyor.

Kentte görev yapan sağlık personeli, son zamanlardaki yağışlar nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte zorlu koşullara rağmen vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Evlerinde rahatsızlanıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara "şifa" olmak için zaman kaybetmeksizin harekete geçen sağlıkçılar, il ve ilçe merkezlerine uzak, yolu kar nedeniyle kapalı köy ve mahallelerdeki hastalara araziye uygun donanımlı ambulans ve araçlarla ulaşıyor.

Karla kaplı kırsaldaki yerleşim yerlerinde araçların gidemediği noktalara soğuk hava, sis ve tipiye rağmen zaman zaman yürüyerek ulaşan ekipler, 7/24 esasına göre görevlerini sürdürüyor.

Ocaktan bu yana yüzlerce vatandaşı sağlık kuruluşlarına ulaştıran ekipler, son olarak Yüksekova ilçesinde Büyükçiftlik Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda yolu açılan Kandilli köyündeki kadın hastaya ulaşarak tedavi sürecini başlattı.

"10-12 saati bulan vakalarımız oldu"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Elif Su Sancak, AA muhabirine, kentte bu yıl kış mevsiminin zorlu geçtiğini, yoğun kar yağışının olduğunu söyledi.

Kırsal kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Sancak, şöyle devam etti:

"112 ve UMKE ekiplerimizle 7/24 saat esaslı, bu coğrafyada zorlu koşullarda tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için canla başla çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz, kırsalda 876 ve kentte de 1411 vatandaşımıza acil yardım hizmeti sunarak sağlık kuruluşlarına nakillerini sağladı. Ekiplerimiz kimi zaman vatandaşlarımıza ulaşmak için saatlerce karda yürüdü, 10-12 saati bulan vakalarımız oldu. Yine de vatandaşlarımıza ulaşmak için ekiplerimiz seferberlik halinde çalıştılar."

Birçoğu arazi koşullarına uygun 69 ambulans, 9 UMKE aracı ve 4 sedyeli 2 ambulansla hizmet verdiklerini ifade eden Sancak, vatandaşların sağlığı için her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

UMKE gönüllüsü Nihat Ayaz da kentte son yılların en zorlu kışını yaşadıklarını anlatarak, "Burası kışı zorlu ve sert geçen bir coğrafya. Dört yıldır buradayım, daha önce böyle bir kar görmedim. Bazı kesimlerde 2 metreyi aşan kar kütlelerine rastlayabiliyoruz. Buna rağmen 24 saat aktif bir şekilde çalışıyoruz. 112 ekiplerimizin hastaya ulaşamadığı durumlarda biz UMKE gönüllüleri devreye giriyoruz." diye konuştu.