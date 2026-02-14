Hakkari\'de Karayolları Ekipleri Yoğun Çalışıyor

Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Hakkari'de sorumluluk alanlarındaki yolları açık tutmak için fedakarca çalışan Karayolları ekipleri, yıl başından bu yana 100'ün üzerinde çığa müdahale etti.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 114. Şube Şefliği ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla sorumluluk alanındaki 420 kilometrelik yol ağında 50 personel ve 29 iş makinesiyle görev yapıyor.

Yüksek rakımlı dağlar ve sarp kayalıklarla çevrili zorlu coğrafyada yolları açık tutmak için özveriyle çalışan ekipler, belli noktalarda hazır bekleyerek olası olumsuzluklara kısa sürede müdahale ediyor.

Zaman zaman mahsur kalma riskine ve tehlikelere rağmen görevlerini sürdüren ekipler, mahsur kalan yolculara ve sürücülere umut oluyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin yollarda insanların yardımına koşan "turuncu yelekliler", bu yıl düşen çığlar nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarında da yoğun mesai harcıyor.

Ocaktan bu yana dik yamaçların bulunduğu dağların eteklerinden geçen yollarda meydana gelen çığlara müdahale eden ekipler, kalınlığı yer yer 10 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyerek insanların gidecekleri yerlere güvenle ulaşmalarını sağlıyor.

"Yollarımızı hep açık tutmaya çalıştık"

Karayolları'nda görevli operatör Erol Şahanoğlu, AA muhabirine, bölgede bu yıl kış koşullarının zorlu geçtiğini söyledi.

Kente 2 metreyi aşkın kar yağdığını belirten Şahanoğlu, "Bölgemiz, yüksek yamaçların olmasından dolayı çığ riski olan bir yer. Zorluk derecesi fazla olan birçok çalışma yaptık. Bu sene yoğun kar yağışından dolayı büyük çığlar meydana geldi. Özellikle Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunda büyük çığlar düştü. Karayolları ekipleri olarak bu çığlara müdahale ettik. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlıklı ve güvenli sağlamaları için gece gündüz çalıştık. Yollarımızı hep açık tutmaya çalıştık." diye konuştu.

Sorumluluk alanlarında 420 kilometrelik yol ağı olduğunu, bazı köy ve belde yolları ile yüksek kesimlerdeki yollara da baktıklarını anlatan Şahanoğlu, şöyle konuştu:

"Halen yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Düşen çığların boyutları büyük olunca iş makineleri yetersiz kalıyor. Bu durumda ekskavatörlerle de müdahale etme durumunda kalıyoruz. Bazen kar yüksekliği 10 metreyi aşıyor. Bunu kepçeyle açmak mümkün değil. Yaklaşık 40 günlük süreçte kar yağışları aralıklı olarak devam etti. Bu süre zarfında 100'den fazla çığa müdahale etmek durumunda kaldık. Gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun yağışa rağmen yollarımızı devamlı açık tutmaya çalıştık. Kısa süreli kapanmalar oldu ama onun dışında yollarımızı trafiğe açık tuttuk."

Mesleğini severek yaptığını, tek amaçlarının yolları açık tutmak olduğunu belirten Şahanoğlu, "Biz yolları açarken 'çığ altında kalacağız ya da tehlike atlatacağız' gibi düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz var, o da yolları ulaşıma açmak ve vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylıkla yapmalarını sağlamaktır. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu sene 4 kez çığa yakalandım ama iyiyim. Bir şey olmadı." dedi.

"Güvenli yolculuk için elimizden geleni yapıyoruz"

Karayolları 114. Şube Şefliği Yeni Köprü Bakımevi'nde görevli Mithat Taş, son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği dönemlerden birini yaşadıklarını dile getirdi.

Yollarda çığ ve kaya düşme riski olan noktaların olduğundan bahseden Taş, "Biz de mücadelemizi 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Kimsenin yolda kalmaması için mücadelemize devam edeceğiz. Güvenli yolculuk için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürücü Mehmet Arslan da kışın bu sene zorlu geçtiğini, Arslankaya Tüneli'nden Çanaklı köyüne kadar olan güzergahta çok çığ düştüğünü anlatarak, "Ekipler sağ olsun hemen müdahale ediyorlar. Bazen 1 saat kadar beklediğimiz oluyor ama ekipler yolları hep açık tutuyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Van'dan gelen Aydın Bingöl ise yağmurun da etkisiyle yamaçlardaki karın düştüğünü ifade ederek, ekiplerin çığ riskine rağmen çalışmalarına devam ettiğini belirtti.