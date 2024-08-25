Hakkari'de Kaval Şelalesi'nde Genç Hayatını Kaybetti

Hakkari'de Kaval Şelalesi'nin döküldüğü bölgede suya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaval köyünde yaşayan Abdul Samet Çiftçi, yakınlarıyla gittiği Kaval Şelalesi'nin döküldüğü bölgede suya girdi.
Çiftçi'nin suda kaybolduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Çiftçi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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