Hakkari'de kaza sonucu hayatını kaybeden çift yan yana defnedildi - Son Dakika
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Hakkari'de kaza sonucu hayatını kaybeden çift yan yana defnedildi

Hakkari\'de kaza sonucu hayatını kaybeden çift yan yana defnedildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Hasan Bala ve eşi Keşi Bala'nın cenazeleri, aynı mezarlıkta yan yana defnedildi. Kazada 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

24.07.2024 13:54
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada hayatını kaybeden sürücü Hasan Bala (55) ile eşi Keşi Bala'nın (50) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün Yüksekova- Esendere kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Kısıklı köyü kavşağında meydana geldi. Esendere beldesinden Yüksekova yönüne giden Hasan Bala yönetimindeki 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile eşi Keşi Bala yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otopsi sonrası Hasan ve Keşi Bala çiftinin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesinin Sarıyıldız Mahallesi'ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Cenazeye çiftin yakınları, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de kaza sonucu hayatını kaybeden çift yan yana defnedildi - Son Dakika

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