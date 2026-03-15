Hakkari'de Kış Kurtarma Operasyonu

Hakkari'de yoğun kar nedeniyle yolda kalan 2 kadın ve 1 bebek, trafik ekiplerince gidecekleri yere ulaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Depin mevkisinde devriye görevi yapan trafik ekibi, yolda kalan 2 kadın ve 1,5 yaşındaki bebeği gördü.
Yolda güçlükle ilerleyen kadınları ve bebeği ekip aracına alan polisler, bu kişilerin gidecekleri yere ulaşmalarını sağladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?