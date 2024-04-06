Hakkari\'de kontrolden çıkan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Hakkari'de kontrolden çıkarak takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Hakkari- Çukurca kara yolu eski çöplük mevkisinde 30 AD 437 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak takla attı.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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