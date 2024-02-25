Hakkari'de minibüste 17 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de minibüste 17 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari\'de minibüste 17 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de yapılan bir operasyonda, batı illerine sevk edilmek üzere olan bir minibüste yapılan aramada 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25.02.2024 23:13  Güncelleme: 23:15
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Hakkari'de bir minibüste 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine dün durdurulan bir minibüste arama yaptı.

Aramada, 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de minibüste 17 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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