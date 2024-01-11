Hakkari\'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.