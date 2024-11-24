Hakkari'de PKK'lı teröristlerin 35 yıl önce katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin 35 yıl önce katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu

Hakkari\'de PKK\'lı teröristlerin 35 yıl önce katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu.

24.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu.

İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989'da terör örgütü PKK mensuplarınca öldürülen 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Hakkari ve ilçelerinden vatandaşların katıldığı programda mevlit okundu, dua edildi.

Programa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hiç dinmeyen bir acıyı hep beraber yaşadıklarını söyledi.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"Rabb'im bizleri onların şefaatine nail eylesin. Bu topraklarda geçmişte beraber yaşadık, gelecekte de beraber yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir suçu olmayan bebeklerin de aralarında bulunduğu 28 kişinin canice şehit edilişlerinin yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. Allah bir daha böyle acıları göstermesin. Bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bizlere düşen onların hatıralarını, şehitlerimizin bize bıraktığı bu toprakları ve canlarını feda eden şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin."

Programa şehitlerin yakınları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Yüksekova, hakkari, Kültür, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK'lı teröristlerin 35 yıl önce katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:34:50. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin 35 yıl önce katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.