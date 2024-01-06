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Hakkari'de PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hakkari'de PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Hakkari'de gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli, mahkemece 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı.

Hakkari\'de PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
06.01.2024 - 20:41,
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
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