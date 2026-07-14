Hakkari'de 15 Temmuz şehit ve gazilerine yemek - Son Dakika
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Hakkari'de 15 Temmuz şehit ve gazilerine yemek

Hakkari\'de 15 Temmuz şehit ve gazilerine yemek
14.07.2026 23:21
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Hakkari Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gaziler için yemek düzenledi. Vali Taşyapan, 15 Temmuz'un milli iradeye sahip çıkılan tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Hakkari Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Öğretmenevinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Taşyapan, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin emaneti olan aileleri, çocukları, anne ve babaları ve eşleriyle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi devletine, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkarak tarihe adını altın harflerle yazmış, büyük bir destana imza atmıştır. Aziz şehitlerimiz canlarını feda etmiş, kahraman gazilerimiz ise fedakarlıkları ve cesaretleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Bize düşen, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onları rahmetle anmak ve bu kutlu mücadeleyi gelecek nesillere doğru şekilde aktarmaktır. Yapılan hainlikleri unutmamak ve unutturmamak da hepimizin görevidir."

Bu topraklarda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışma ruhunun kıyamete kadar sürmesini dileyen Taşyapan, şunları kaydetti:

"Huzur iklimimizin korunması ve 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasıyla ülkemizin dört bir yanında huzurun, güvenin ve refahın kalıcı olmasını sağlamak, vatanımız, milletimiz ve evlatlarımızın geleceği için canla başla çalışmak hepimizin vazifesidir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Bu anlamlı buluşmaya katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Tatlı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de 15 Temmuz şehit ve gazilerine yemek - Son Dakika

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