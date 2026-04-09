Hakkari\'de şehitler için mevlit okutuldu

09.04.2026 17:44
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'de ikindi namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve katılımcılar, şehit güvenlik güçleri için dua etti.

Programının ardından polisler, cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Programa Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanı Kemal Uçar, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Etkinlik, Güvenlik, Hakkari, Kültür, Güncel, Polis, Son Dakika

