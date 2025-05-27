Hakkari\'de Şiddetli Rüzgar Çatı Sökününe Neden Oldu

Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısının bir bölümü, şiddetli rüzgar sonucu söküldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Hakkari Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Çatı katına çıkan ekipler, düşme riski olan sac tabakaları ve tahta parçalarını bağlayarak güvenli hale getirdi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.