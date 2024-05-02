Hakkari'de Sincap Yavruları Bakım Altına Alındı - Son Dakika
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Hakkari'de Sincap Yavruları Bakım Altına Alındı

Hakkari\'de Sincap Yavruları Bakım Altına Alındı

Hakkari'nin Durankaya beldesinde Ayva ailesi, tarlada bitkin buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendi. Sincaplar, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.

02.05.2024 14:05
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Hakkari'nin Durankaya beldesinde Ayva ailesi, tarlada bitkin buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendi.

Beldenin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hemi Ayva, tarlada çalışırken 2 sincap yavrusunu bitkin halde bulunca eve götürdü. Ayva, diğer aile bireyleriyle bakımı üstlendiği hayvanlara şırıngayla süt vererek hayata tutunmalarını sağladı.

Evin maskotu haline gelen sincaplar, mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

Hemi Ayva, AA muhabirine, anneleri ölen sincap yavrularına bakmak için eve getirdiğini söyledi.

Sincaplara şırıngayla süt verdiğini anlatan Ayva, "Günde 3 kez süt veriyoruz. Karton kutuya koyduğum yünün üstünde bakımını yapıyoruz. Zarar görmemeleri için özenle bakıyoruz. Biraz büyüdüklerinde onları tekrar doğal ortamlarına bırakacağız. Yeni doğan bebek gibiler." dedi.

Ayva'nın yeğeni Saadet Güldal da sincapları mahallenin yukarı kısmındaki tarlada bulduklarını belirterek, "Onları eve getirip sütle besledik. İnekten sağdığımız sütü enjektörle vermeye çalışıyoruz. Merak eden herkes gelip bakıyor. Daha çok küçükler. Burada birçok hayvan besliyoruz. Bunların da bakımını yapıyoruz." diye konuştu.

Hakkari Valisi Ali Çelik de yavru sincapları besleyen ailenin videosunu sosyal medya hesabından "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar." ifadeleriyle paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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