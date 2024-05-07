Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlaklar okul müdürleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlaklar okul müdürleri tarafından kurtarıldı

Hakkari\'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlaklar okul müdürleri tarafından kurtarıldı

Hakkari'nin Durankaya beldesinde tipiye yakalanan bir sürüdeki kuzu ve oğlaklar, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ve 2 antrenör tarafından araçlarına alınarak kurtarıldı. Hayvanlar, okulun kazan dairesinde ısınmaları sağlandıktan sonra sahiplerine teslim edildi.

07.05.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de tipiye yakalanan sürüdeki kuzu ve oğlaklar, Durankaya beldesinde görevli okul müdürleri ve antrenörler tarafından araçlarına alınarak kurtarıldı.

Kent merkezinde satın aldıkları küçükbaşları Elmacık köyüne götürmeye çalışan 2 besici, sürüyle ilerledikleri sırada Durankaya beldesi yolunda tipiye yakalandı.

Bu sırada yoldan geçen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli 2 antrenör, donma tehlikesi yaşayan kuzu ve oğlakların bazılarını araçlarıyla okula götürdü.

Kalan diğer kuzu ve oğlakları da okulun servisine alan Tatlı ve Duman, hayvanları Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki kazan dairesine bırakarak ısınmalarını sağladı.

Havanın açılmasıyla bahçeye çıkarılan ve anneleriyle buluşturulan kuzu ve oğlaklar, sahipleri tarafından köye götürüldü.

Kaynak: AA

Hakkari, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlaklar okul müdürleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı Yeşil sahalar bunu da gördü! Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı
15:47 Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33’ncü turda da hiçbir aday seçilemedi Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:12:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlaklar okul müdürleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement