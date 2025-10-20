Hakkari'de Trafik Eğitimi

Hakkari'de 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda ilkokul öğrencileri trafik konusunda bilgilendirildi.

Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında illeri gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Hakkari'ye geldi.

Bulvar Caddesi eski belediye hizmet binası yerine konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine trafik polisleri tarafından teorik ve kurulan parkurda uygulamalı eğitim verildi.

Trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmelerin de yapıldığı etkinlikte öğrencilere hediyeler verildi.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, trafik eğitimi verilen öğrencilerle bir araya geldi.

Çelik ve beraberindekiler, daha sonra eğitimleri izledi.