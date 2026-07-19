Hakkari'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Hakkari'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Depin mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ekiplerce otomobillerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.