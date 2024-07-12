Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek kişilerin kura çekimi yapıldı

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Hakkari'de İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi yapıldı.

Müftülük, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 18 kişi için kura programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programda, işe alınacaklar kurayla belirlendi.

Programı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşman da izledi.