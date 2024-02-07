Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı

Hakkari\'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı

Hakkari'de polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sonucunda ocak ayında 124 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

07.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de geçen ay polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hakkında işlem yapılan 124 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 124 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüpheli 22 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Hakkari, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement