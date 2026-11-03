Hakkari'de yakalanan 3 hükümlü, 21 yıl cezası olan da dahil cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Hakkari'de yakalanan 3 hükümlü, 21 yıl cezası olan da dahil cezaevine teslim edildi

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Hakkari\'de yakalanan 3 hükümlü, 21 yıl cezası olan da dahil cezaevine teslim edildi
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Hakkari'de 3 hükümlü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle Emniyet ve Jandarma ekiplerince yakalandı. Cezaları 21 yıl, 18 yıl 4 ay ve 12 yıl hapis olan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G'yi ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Elazığ Ceza İnfaz Kurumundan firar ederek Yüksekova ilçesi üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu kadın S.N'yi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timince yapılan çalışma sonucunda da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, Yüksekova ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
3. SayfaJandarmaHakkariGüncelSon Dakika

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