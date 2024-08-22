Hakkari\'de Yaralı Dağ Keçisi Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Güncel

Hakkari'de jandarma ekiplerinin, devriye faaliyeti sırasında yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geçimli köyü mevkisinde icra ettiği devriye faaliyetinde yaralı dağ keçisi yavrusu fark etti.

Ekiplerin Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne ulaştırdığı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı hayvanın DKMP'de görevli hekim tarafından tedavisine başladı.