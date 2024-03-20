Hakkari'de yaşanan taşkın nedeniyle kapanan Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Hakkari'de yaşanan taşkın nedeniyle kapanan Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari\'de yaşanan taşkın nedeniyle kapanan Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de yaşanan sağanak yağışlar sonucu derenin taşmasıyla kapanan Şemdinli-Derecik kara yolu, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı. Kaymakam Ali Ekber Ateş, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

20.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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Hakkari'de dün yaşanan taşkın nedeniyle kapanan Şemdinli- Derecik kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar nedeniyle derenin taşması sonucu dün kapanan Şemdinli-Derecik kara yolunda ekipler çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu kara yolu ulaşıma açıldı.

Bölgeye giden Kaymakam Ali Ekber Ateş, görevlilerden çalışmalarla hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de yaşanan taşkın nedeniyle kapanan Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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